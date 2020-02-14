قلقيلية 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، عالجهم الهلال الأحمر في الميدان.// انتهى //19:05ت م0100