الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأقيمت اليوم المرحلة الثانية من تجارب الأداء لأكاديميات الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمشاركة 105 موهوبين من أصل 140 سجلوا في الموقع الإلكتروني، وذلك على الملعب الرئيسي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض لاختيار المواهب المميزة استعداداً لالتحاقهم بالأكاديمية.وتم تقسيم المواهب من المدربين إلى عدة مجموعات وإجراء الاختبارات الفنية من خلال مجموعة من التمارين والمهارات الفردية والجماعية التي استمرت لمدة 4 ساعات، بإشراف خبراء دوليين، وعدد من المدربين السعوديين المؤهلين بالدورات المتخصصة في الفئات السنية.ويهدف برنامج الأكاديمية إلى اكتشاف المواهب الواعدة التي لديها القدرة على التطور والتعلم والاستجابة لكافة التعليمات التي يصدرها المدربين من أجل الخروج بكوادر وطنية تغذي الأندية والمنتخبات السعودية في السنوات المقبلة.وأعلن المعهد في سبتمبر الماضي عن تدشين 24 أكاديمية لعدد من الألعاب في مختلف مناطق المملكة بدءً بلعبة كرة القدم في مدينة الرياض.// انتهى //20:10ت م0108