رياضي / " 33 " حكماً يخضعون لاختبارات مكثفة قبل انطلاق بطولة العرب للمنتخبات في الرياض
الجمعة 1441/6/20 هـ الموافق 2020/02/14 م واس
الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
احتضن معهد إعداد القادة بالرياض اليوم اختبارات الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم في الرياض والدمام و الخبر .
وشارك في الاختبارات اللياقية 33 حكماً "حكم ساحة ومساعديه" من جميع الدول العربية تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة الإماراتي غانم أحمد غانم و مدير دائرة الحكام "السعودي "خليل جلال فيما حاضر الحكام محمد الكزاز و جمال غندور و زكريا قناة .
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20:13ت م
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