الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساحتضن معهد إعداد القادة بالرياض اليوم اختبارات الحكام المشاركين في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا المقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم في الرياض والدمام و الخبر .وشارك في الاختبارات اللياقية 33 حكماً "حكم ساحة ومساعديه" من جميع الدول العربية تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في البطولة الإماراتي غانم أحمد غانم و مدير دائرة الحكام "السعودي "خليل جلال فيما حاضر الحكام محمد الكزاز و جمال غندور و زكريا قناة .// انتهى //20:13ت م0109