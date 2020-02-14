نواكشوط 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسنفى المتحدث باسم القوات الأمريكية الخاصة في إفريقيا، اندرو كولك، اليوم الأنباء المتدوالة عن انسحاب القوات الأمريكية من إفريقيا، مؤكدًا أن ماحدث مجرد إعادة انتشار للقوات في إفريقيا.وأوضح كولك من العاصمة الموريتانية نواكشوط أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن قرارها، مشيرًا إلى أن الوجود الأمريكي في الساحل عادة يكون خفيفًا ولدعم القوات المحلية والدولية هناك.وأشار إلى أن التدخل الأمريكي في الساحل عادة لا يكون ضمن الخطوط الأمامية بل لدعم القوات الموجودة على الأرض، عادًا أن حل مشكلة الساحل يجب أن يكون جماعيًا وبالتعاون بين الدول.وينشر الجيش الأميركي في إفريقيا نحو 7000 من جنود القوات الخاصة، الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد الحركات المسلحة، ولا سيما في الصومال، ويقدم كذلك معلومات استخباراتية عن تحركات الجماعات المسلحة فضلاً عن تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو.// انتهى //20:59ت م0112