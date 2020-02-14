سكاكا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسنفذ مجلس شباب الجوف أمس برنامج "مبادئ التسويق " الذي نظمه بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت ".وذكر الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن البرنامج التدريبي الذي أقيم على مسرح مجلس شباب الجوف بمدينة سكاكا يهدف لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعرّف المتدربين على مفهوم التسويق والخطط التسويقية ومعرفة المتغيرات في مفهوم التسويق .وأوضح الهادي أن البرنامج الذي استفاد منه "57" شاباً وفتاة تضمن عدة محاور منها "العلامة التجارية وشروطها ، والمزيج التسويقي ، ومعادلة السوق والصناعة ، بالإضافة للقدرة على تلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء " .يُذكر أن مجلس شباب الجوف يعتزم إقامة حزمة من البرامج والدورات والورش التدريبية للشباب لتسهم في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات .//انتهى//21:13ت م0116