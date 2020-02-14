الأمم المتحدة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسدعت المنظمات الإنسانية مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، إلى خفض التصعيد في شمال غرب سوريا لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة بعد أن أفادت المصادر بارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 800 ألف شخص منذ ديسمبر.وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه شرع باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في شمال غرب سوريا بعد توقف دام 24 ساعة بسبب تصاعد القتال في إدلب.وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي من جنيف، إليزابيث بيرز، أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه في المجال الإنساني يواجهون مصاعب جمّة في الميدان أثناء محاولتهم مساعدة الناس، مفيداً أن تعطل إيصال المساعدات جاء بعد "القصف العنيف" الذي شهدته إدلب حيث يعيش ثلاثة ملايين مدني.وفي ذات السياق ناشدت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جينفر فنتون، الأطراف المعنية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مبينة أن المبعوث الخاص يشدد على خفض التصعيد، وأن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري، وإتاحة الوصول الإنساني للمدنيين بلا قيود، وهو يتواصل مع جميع الأطراف المعنية في مساعيه لخفض التصعيد وحماية المدنيين.وقال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فبراير)، مارك بكستين، في تصريح له من أمام مجلس الأمن صباح اليوم الجمعة، إن المجلس يتابع الوضع في سوريا بقلق بالغ، مع إمكانية بحث الوضع هناك مرة أخرى تحت قبة المجلس، معرباً عن أسفه إزاء وجود انقسامات .// انتهى //22:03ت م0117