القاهرة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا داخل مصر، لشخص "أجنبي".وأوضح المتحدث بِاسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أن الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" في مصر وهي لشخص أجنبي، وذلك بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس.وأشار "مجاهد" إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.وأضاف أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، كما أن حالته مستقرة تمامًا.// انتهى //22:03ت م0118