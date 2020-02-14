ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.// انتهى //22:04ت م0119