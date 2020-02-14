الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //22:16ت م0122