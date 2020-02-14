الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسعقدت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار) أمس اجتماعها الرابع للأعضاء ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية عساف بن سالم أبوثنين ، وحضور عدد من أعضاء الجمعية، ومندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.وأكد أبوثنين في كلمته خلال الاجتماع أن ما حققته الجمعية من نجاحات منذ انطلاقتها جاءت نتاج منظومة من الجهود والتخطيط الواعي والتفاعل من عدة جهات "الشركاء الإستراتيجيون"؛ حيث كانت مساهماتهم واضحة في هذه النقلة النوعية المتميزة في خدمة هذه الفئة الغالية، التي حرصـت الجمعية على أن تشملها بالجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية كافة ومنظومة الخدمات والحقوق، وتأهيل الكوادر التي تعمل على رعايتهم، وتطويـر برامج التوعية والتثقيف لمساندة كبار السن.وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين نظير جهودهم التي قدموها خلال فترة عملهم في خدمة الجمعية.من جهته استعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، بشكل مفصل؛ أبرز إنجازات الجمعية، والمشاركات المجتمعية التي قدمتها لهذا العام، ومدى التقدم الذي أحرزته لتعزيز الحضور المجتمعي للجمعية، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من المجتمع وحشد المساندة المجتمعية لهدف ورسالة الجمعية.وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات من أهمها قراءة ومناقشة قوائمها المالية لعام 2019م، ومناقشة موازنتها التقديرية للعام المالي 2020 ، كما تم انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية، الذي يضم نخبة من المختصين وأصحاب الكفاءة والخبرة؛ وهم بدر بن صالح عيادة حيث انتخب رئيساً للمجلس، والمهندس سعيد بن دخيل اليزيدي نائباً للرئيس، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان مشرفاً ماليًّا.//انتهى//22:24ت م0123