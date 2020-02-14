الكويت 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم بنظيريه اليمني محمد الحضرمي والقرغيزي تشينغيز أيدربيكوف ووزيري الدولة البريطاني جيمز كليفرلي والألماني نيلز آنين كلا على حده, وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل توطيدها في شتى المجالات كما تمت مناقشة تطورات القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //22:29ت م0125