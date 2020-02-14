باماكو 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسقُتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على قرية "أوغوساغو" الواقعة بوسط مالي.وأفادت السلطات المالية بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على القرية، لافتة النظر إلى أن قرية "أوغوساغو" كانت قد شهدت في شهر مارس من العام الماضي "مجزرة" أخرى بحق السكان نسبت إلى صيادين ينتمون إلى عرقية "الدوغون"، حيث قتل فيها نحو 160 من أفراد عرقية "الفولاني".يشار إلى أن القرى الشمالية والوسطى في مالي تتعرض منذ سنوات لهجمات دامية، سواء من قبل مجموعات مسلحة تتخذ من أعماق الصحراء مقرات لها، أو من طرف عرقيات تتناحر بين بعضها بسبب المرعى والكلأ.// انتهى //22:29ت م0126