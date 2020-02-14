الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واستغلب النصر على نظيره الشباب بنتيجة 4 - 2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم النصر أولاً عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 14 قبل أن يدرك الشباب التعادل عن طريق دانيلو أسبيريا في الدقيقة 36 من تسديدة قوية مرت من تحت يد حارس النصر.وفي الشوط الثاني تقدم الشباب في الدقيقة 59 عن طريق كريستيان جوانكا الذي استقبل عرضية بقدمه من الوضع الطائر.ورد النصر بهدفين متتالين بتوقيع حمدالله، الأول في الدقيقة 82 من متابعة كرة ارتدت من الحارس، قبل أن يسجل ثالث أهدافه وأهداف النصر في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.وفي آخر ثواني اللقاء سجل النصر رابع الأهداف عن طريق خالد الغنام، بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو التي أظهرت عدم وجود اللاعب في موقع التسلل في الدقيقة 94 .وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثامن.// انتهى//23:21ت م0131