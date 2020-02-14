حائل 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة ، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده وحرصه على تطوير بيئة العمل الجامعي بهدف الارتقاء بالجامعات السعودية إلى مستوى أكثر تقدمًا.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات ستعزز دور الجامعات وتطوير العملية الأكاديمية والبحثية وتحقيق أفضل معايير الجودة ورفع مؤشرات الأداء وكفاءة الإنفاق، مؤكدًا أن الجامعات السعودية حققت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة تطورًا وتميزًا في مجالات البرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والمبادرات وخدمة المجتمع.وأفاد معاليه أن أهمية تشكيل مجلس شؤون الجامعات تأتي في ضوء تطلعات قيادتنا الرشيدة، وفقًا لنظام الجامعات الجديد الذي سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالتعليم، منوهًا بالنقلة النوعية في منظومة العمل الجامعي التي تراعي التميز والجودة والتطوير ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية.// انتهى//23:22ت م0132