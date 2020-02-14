الخرطوم 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في برلين عن دعمها للسودان.وقالت ميركل خلال مؤتمرصحفي مشترك رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن السودان يواجه تحديات هائلة، مؤكدة أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر مهمة شاقة, مشيرة إلى أن السودان يحتاج إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لها.من جانبه دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه و مؤازرة الأصدقاء و الشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات.وقال حمدوك " لقد أتينا في وقت مناسب إذ قرر البرلمان الألماني أن يلغي قرارا استمر 30 عاما منع المانيا من دعم بلادي ..فشكرا للدعم الذي قدمته ألمانيا لبلادنا ".وأضاف أن موقف ألمانيا القوي و دعمها المستمر ساعدنا في الوصول لما نحن فيه اليوم, مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث في السودان عميق و شمل كافة ارجاء السودان .// انتهى //23:22ت م0133