الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسحقق الوحدة فوزاً على ضيفه الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وافتتح لويس غوستافو النتيجة للوحدة من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.وأضاف يوسف نياكاتي ثاني أهداف الوحدة في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده لـ 33 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحل في المركز الثالث بنفس الرصيد النقطي.// انتهى//23:23ت م0134