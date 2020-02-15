الرياض 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن عمل (حافز) يتعلق بتحويل تواريخ الصرف في البرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية، مبينًا أن المعلومة المتداولة بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا هي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م.وأشار الصندوق في بيان له إلى أن المستفيد الذي تجاوز عمره 35 عامًا ، يستطيع الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حتى سن 60 عاما.// انتهى //00:30ت م0136