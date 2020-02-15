سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزيري الدولة الألمانيين
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلسن آنن، ومعالي وزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس ميكايليس، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.
وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
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