سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزيري الدولة الألمانيين

السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
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ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس
‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلسن آنن، ومعالي وزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس ميكايليس، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.
‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.‎
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