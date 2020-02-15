ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلسن آنن، ومعالي وزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس ميكايليس، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.‎//انتهى//01:40ت م0138