القاهرة 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسعبرت اليوم 61 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين بحمولات صافية بلغت 4 ملايين و600 ألف طن.وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في تصريح له اليوم إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة مشيرا إلى أن إيرادات اليوم بلغت 20 مليون دولار قيمة رسوم عبور الـ 61 سفينة.//انتهى//02:01ت م0141