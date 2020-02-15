تونس 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسالتقى كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي يزور تونس حاليًا.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسبل الكفيلة وسبل تطويرها.// انتهى //03:01ت م0143