أنجامينا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسحددت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في جمهورية تشاد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل، التي تأجلت لعدة سنوات لأسباب مختلفة، والتي كانت مقررة عام 2016.وأضافت اللجنة أن الموعد الجديد وهو 13 من شهر ديسمبر القادم، متفق عليه من قبل الطبقة السياسية في البلاد.وقال رئيس اللجنة الانتخابية جان لوك بنوجيتا:" إن الحملة الانتخابية ستبدأ رسميًا في 21 من شهر نوفمبر القادم، على أن تنظم الانتخابات في 13 ديسمبر، وتعلن النتائج الأولية في 27 من نفس الشهر".وينتظر أن يتم خلال الانتخابات المرتقبة انتخاب 161 نائبًا جديدًا، سيخلفون النواب المنتخبين منذ عام 2011، والذين تم تمديد ولايتهم التشريعية عدة مرات.وقد برر الرئيس التشادي إدريس ديبي تأجيل موعد الانتخابات في أكثر من مناسبة بالتهديد الإرهابي لجماعة بوكوحرام، التي تنظم هجمات من حين لآخر ضد المدنيين والعسكريين بالمناطق المحاذية لبحيرة تشاد.// انتهى //03:27ت م0145