أكرا 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واسأطلقت غانا مشروعًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو الشامل والحد من التباينات الاجتماعية في البلاد.وأفاد نائب وزير المالية الغاني تشارلز أدو بوهن أن المشروع سيدعم الأولويات المحددة في أجندة النمو والتنمية المشتركة في غانا، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للفقر وحماية المستضعفين من المخاطر والصدمات غير المتوقعة.وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ديانا أكونسيا لدى غانا:" إن قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك في غانا يوفران فرصًا كبيرة لانتشال المجتمعات الريفية من براثن الفقر"، لافتة النظر إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك بطرق تمنع تغير المناخ وتحمي البيئة.// انتهى //04:03ت م0146