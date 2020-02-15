الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:01ت م0002