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السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني
فيصل بن بندر يكرم الفائزين والفائزات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.. اليوم
أمير الرياض يشرّف حفل السفارة الأميركية
سمو وزير الخارجية يشرف احتفال الذكرى 75 للقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت
فيصل بن فرحان يلتقي عددًا من المفكرين والباحثين الأميركيين
سمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة فـي مؤتمـر ميونـخ للأمـن
سفير المملكة لدى الكويت يستقبل وفد "هيئة أموال القاصرين"
151 مبدعاً ومبدعة يتنافسون لتمثيل المملكة في انتل ايسف
إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيو
إسرائيل تعاود استهداف «البؤر الإيرانية» في سورية
كشف قرصنة إلكترونية إيرانية ضد جامعات غربية
الحراك الشعبي يواصل مسيراته الاحتجاجية للشهر الرابع على التوالي
واشنطن تعزز فك ارتباطها بالعراق
«الاتحاد الأوروبي» يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية في إدلب
«المعارضة» تسقط مروحية للنظام السوري
الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ15ميلًا
صلاة فجر حاشدة في الأقصى رغم التضييق الإسرائيلي
«كورونا» يضرب القطاع الصحي في الصين
الجزائر تطالب بتسوية ملف التفجيرات النووية الفرنسية
اشتباك طالبان والقوات الأفغانية
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