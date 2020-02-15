الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطنيفيصل بن بندر يكرم الفائزين والفائزات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.. اليومأمير الرياض يشرّف حفل السفارة الأميركيةسمو وزير الخارجية يشرف احتفال الذكرى 75 للقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلتفيصل بن فرحان يلتقي عددًا من المفكرين والباحثين الأميركيينسمو وزير الخارجية يرأس وفد المملكة فـي مؤتمـر ميونـخ للأمـنسفير المملكة لدى الكويت يستقبل وفد "هيئة أموال القاصرين"151 مبدعاً ومبدعة يتنافسون لتمثيل المملكة في انتل ايسفإنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل بجامعة طوكيوإسرائيل تعاود استهداف «البؤر الإيرانية» في سوريةكشف قرصنة إلكترونية إيرانية ضد جامعات غربيةالحراك الشعبي يواصل مسيراته الاحتجاجية للشهر الرابع على التواليواشنطن تعزز فك ارتباطها بالعراق«الاتحاد الأوروبي» يعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية في إدلب«المعارضة» تسقط مروحية للنظام السوريالاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ15ميلًاصلاة فجر حاشدة في الأقصى رغم التضييق الإسرائيلي«كورونا» يضرب القطاع الصحي في الصينالجزائر تطالب بتسوية ملف التفجيرات النووية الفرنسيةاشتباك طالبان والقوات الأفغانية// يتبع //06:03ت م0003