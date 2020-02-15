وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرؤية والإنجاز ) : حاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة .. عنوان طموح يلخص شراكة المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة الأكثر قدرة على الاستمرارية وتجدد الموارد والأهداف، وهي السمة الأهم في مسيرة المملكة الحاضرة من خلال رؤية 2030 بكل اتساع وتنوع أهدافها وميادين إنجازها، والنماذج والشواهد العملية تتحدث عن ذلك في مجالات التنمية المختلفة، وجوهرها تعزيز الحماية الاجتماعية بمعناها الشامل من خلال رفع مؤشرات الرخاء وجودة الحياة تباعا، ورفع معدل تمليك الإسكان.وتابعت : أيضا ما تشهده القطاعات الأخرى في التعليم والابتكار انطلاقا من أهمية الاستثمار الحقيقي في المواطن وقدراته من خلال ميادين العلم والعمل، حيث وفرت المملكة التعليم المجاني لجميع المراحل، وأضخم برنامج للابتعاث الخارجي، ما جعل الوطن يمتلك جيلا قادرا على مخاطبة العالم بجميع لغاته، وشريكا فاعلا في برامج التنمية والتطوير، وبرامج القيادات الشابة لإشراكهم في عملية صنع القرار، من خلال تعيين عدد كبير منهم في مناصب مرموقة إيماناً منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية، وأخيرا وليس آخرا الرعاية الصحية كونها ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وغير ذلك الكثير في تفاصيل التنمية، ما يجعل التجربة السعودية في التنمية الحديثة أنموذجا للرؤية الطموحة وإرادة الإنجاز.// يتبع //06:03ت م0006