القاهرة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على ختام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، لاستكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل السد.وأشارت إلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية ومحافظات أخرى للمطالبة برفض ترشيح محمد علاوي رئيسًا للوزراء وإعادة هيكلة العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة.ونشرت صحف السبت دعوة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أطراف الصراع في ليبيا وسوريا إلى التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى حلول تفاوضية سلمية.ورصدت الأوضاع في الأراضي الليبية، لافتة الانتباه إلى المظاهرات التي شهدتها مدينة بنغازي دعمًا للجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب واحتجاجًا على التدخلات التركية المستمرة في الشؤون الداخلية في البلاد.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا قد تطول ثلثي سكان كوكب الأرض.// انتهى //09:50ت م0011