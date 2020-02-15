عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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10:22ت م
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