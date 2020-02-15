عمّان 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، المسيرات والاحتجاجات التي شهدتها الأردن المنددة بالخطة الأمريكية للسلام، إضافة للمواجهات التي اندلعت في الضفة الغربية مع جيش الاحتلال رفضًا للخطة.وتابعت المظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة العراقية ومناطق أخرى من البلاد الرافضة لترشيح محمد علاوي رئيسًا للوزراء والمطالبة بإعادة هيكلة العملية السياسية وتشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة.واهتمت صحف السبت بتطورات الوضع في سوريا مع تصاعد العمليات العسكرية في إدلب شمال غربي البلاد التي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر الماضي.ونشرت دعوة منظمة الصحة العالمية، الحكومات وعمالقة شركات الأدوية للبدء على وجه السرعة بالعمل المكلف والمحفوف بالمخاطر لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد الذي قد تطول معدلات الإصابة به ثلثي سكان كوكب الأرض.// انتهى //10:34ت م0017