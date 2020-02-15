الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال موتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن بلادها ستكون شريكًا للسودان حتى يتخطى التحديات الكبيرة التي يواجهها.وأشارت إلى تلاعب مسؤولين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالمساعدات الإنسانية ونهبها، بعد تهديد المنظمات الدولية العاملة في اليمن بخفض مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات.وأبرزت صحف السبت منع شرطة الاحتلال لمصلين وصولهم للمسجد الأقصى واعتدت على بعض منهم مما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع والمناطق المحيطة بالمسجد.وتحدثت عن إسقاط مروحية تابعة لجيش نظام الأسد في شمال غرب سوريا ومصرع طاقمها.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على الاشتباكات التي دارت بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي طالبان، على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عامًا.// انتهى //11:25ت م0019