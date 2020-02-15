بغداد 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالمشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الفرقاء والكتل السياسية لتشكيل حكومته القادمة, وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة, مشيرةً إلى استكمال معظم الشخصيات المرشحة لتبؤ مناصب وزارية في الحكومة الجدبيدة فضلًا عن اكتمال الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي.وتطرقت صحف السبت إلى الانتقادات الموجهة إلى العملية السياسية في البلاد, بخاصة ما يتعلق بتقديم المصالح الضيقة والفردية على حساب المصالح العامة.وتناولت ما يتعلق بتطورات الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق المطالب بالإصلاحات الذي دخل شهره الخامس، مشيرةً إلى موجة التصعيد التي شهدتها الأيام القليلة الماضية نتيجة عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت ناشطين ومحتجين سلميين.// انتهى //11:34ت م0020