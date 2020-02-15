إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم عزم باكستان والصين على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني رغم التحديات.وعرجت إلى إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر توصل بلاده خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة مؤقتة تمتد أسبوعًا في أفغانستان.وتناقلت صحف السبت أنباء ارتفاع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى نحو 1483 حالة.وأشارت إلى إدراج الولايات المتحدة الأمريكية قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد عام 2009.// انتهى //11:34ت م0021