رام الله 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين، بالإضافة إلى تأثير "صفقة القرن" على المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.وسلطت الضوء على قمع جيش الاحتلال لمسيرات سلمية في مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف السبت اهتمامًا بالرسائل التي بعث بها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة، شدد خلالها على رفض دولة فلسطين إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والعديد من البلدان الأخرى والمنظمات في جميع أنحاء العالم لهذه الخطة التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع والظلم.وتطرقت الى تحذير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير من أن تواصل تردي الوضع في ليبيا يمكن أن يدفع السكان للهروب إلى خارج البلاد.وعرجت على إعلان السلطات الصينية أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1483 شخصًا في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين.// انتهى //11:47ت م0022