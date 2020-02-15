الجزائر 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون كلًا من وزير الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سلمه رسالة من نظيره الموريتاني ولد الشيخ الغزواني، ووزير الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس الذي سلمه دعوة لزيارة بلاده.واهتمت بردود رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد على نواب البرلمان الذين صادقوا على مخطط عمل الحكومة للفترة القادمة، لافتةً النظر إلى تأكيد جراد أن حكومته لن تكذب عن المواطنين وستعمل لاسترداد الأموال المهربة للخارج من طرف المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المحكوم عليهم بالفساد.وتحدثت صحف السبت عن عودة المواجهات المسلحة بين طرفي النزاع في ليبيا في محاور جنوب العاصمة طرابلس، موازاةً مع إعلان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن انعقاد أول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين، مطلع الأسبوع للنظر في تطورات الوضع في ليبيا.وأبرزت تأدية نحو 50 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم منع شرطة الاحتلال الآلاف من الفلسطينيين الوصول للمسجد.// انتهى //11:49ت م0023