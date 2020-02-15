الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسيرأس وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي وفد بلاده في أعمال الدورة الثالثة لاجتماعات شركاء السودان في التنمية التي تُعقد في العاصمة السويدية يومي 17 و 18 فبراير الحالي.وقال البدوي الذي توجه إلى أستوكهلم اليوم، إنه من المقرر أن يُعرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قِبل المَانحين.وأكد في تصريح قبيل مغادرته أهمية التّنسيق مع الدول المانحة في إدارة الموارد والبرامج بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها لمُواكبة مُتغيِّرات المرحلة المقبلة.// انتهى //12:04ت م0025