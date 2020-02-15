الطائف 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتمت أمس بتعليم الطائف 11 دورة مجانية نوعية استهدفت طالبات التعليم العام في أندية الحي للبنات في المجالات الرياضية والتقنية والمهنية والمهارات الأساسية، لتحسين مهاراتهن وتهيئتهن لسوق العمل.وتناولت الدورات عدداً من المجالات، من ضمنها الدورة التغذية الصحية والنشاط البدني والبرمجة والأمن السيبراني والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومقدمة في صيانة الجوالات والمهارات الحرفية واليدوية والطريق الصحيح للتحدث والخط العربي، فيما شهدت أندية الحي الأسبوع المنصرم برنامجي الطريق التصحيح للتحدث والخط العربي .// انتهى //12:08ت م0026