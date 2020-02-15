جدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يشرف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، الثلاثاء المقبل حفل تدشين مبادرة وقف لغة القرآن الكريم، التي تشارك بها جامعة الملك عبد العزيز ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وذلك بقاعة مجلس الجامعة.وبهذه المناسبة وجه معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، شكره وتقديره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو محافظ جدة على دعمهما وتشجيعهما لإنجاح هذا الوقف الذي يأتي استجابة لمبادرات الملتقى لهذا العام.وبين معاليه أن وقف لغة القرآن وقف مؤسسي يتبنى دعم مشاريع اللغة العربية النوعية التي تسعى إلى الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها تعلمًا وتعليمًا وبناء شركات إستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية بمهنية عالية.// انتهى//12:53ت م0027