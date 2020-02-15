الرباط 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا للمغرب الأسبوع المقبل لبحث افاق التعاون مع المغرب، والتحضيرات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها السنة المقبلة في مراكش.وتناقلت الأنباء التي تحدثت عن تلاعب مسؤولين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالمساعدات الإنسانية ونهبها، بعد تهديد المنظمات الدولية العاملة في اليمن بخفض مساعداتها في مناطق سيطرة الميليشيات.وتابعت صحف السبت التطورات الميدانية في سوريا، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في إدلب شمال غربي البلاد التي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص.وتطرقت إلى موافقة حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز دور بعثة الحلف الأطلسي في العراق، ومطالبتهم لواشنطن بالإبقاء على انخراطها العسكري في المنطقة لمكافحة تنظيم داعش.وواصلت اهتمامها بتفشي فيروس كورونا في الصين، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 1440 وفاةً، لافتةً الانتباه إلى دعوة منظمة الصحة العالمية الحكومات وعمالقة شركات الأدوية للبدء على وجه السرعة في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.// انتهى //12:54ت م0028