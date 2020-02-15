تونس 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستساءلت الصحف التونسية الصادرة اليوم عما ينتظر حكومة رئيس الوزراء التونسي اليأس الفخفاخ أمام البرلمان التونسي وما مدى حظوظها لنيل ثقته بعد عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد.وتحدثت عن الأنباء حول سعي مسؤولون من الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تقوم بفرض حضر تسلح في ليبيا.وتناقلت صحف السبت إعلان مصر توصلها إلى اتفاق نهائي وشامل بشان قضية سد النهضة، مشيرةً إلى أن الانتهاء من صياغة الاتفاق وتوقيعه بشكل نهائي سيتم قبل نهاية شهر فبراير الحالي، وذلك بعد اختتام مصر مفاوضاتها مع السودان وإثيوبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وكتبت عن مواصلة الحكومة الصينية مجهوداتها لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يعرف انتشارًا سريعًا بعد تواتر معلومات ترجح إصابة المئات من عناصر الطواقم الطبية بهذا الفيروس.وأخبرت عن تمكن السُلطات الأسترالية من إحكام السيطرة على الحرائق التي اندلعت قبل ستة أشهر في محافظة نيو ساوث ويلز وامتدت إلى جنوب البلاد، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال العشرة أيام الأخيرة.// انتهى //13:31ت م0033