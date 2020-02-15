طوكيو 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الصحة الياباني اليوم أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.وهذا العدد الناجم عن 217 فحصًا إضافيًا، يرفع إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برنسيس"، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضًا.// انتهى //13:34ت م0034