الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" غداً الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، وذلك بالتزامن مع انطلاق مبادرة بناء وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة، وذلك في فندق كمبينسكي العثمان بالدمام.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أن الملتقى يعد أكبر تجمع للجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام بالمملكة، مبيناً أن الملتقى يأتي بعد نجاح النسخ السابقة للملتقى، التي أسهمت بمخرجات تصب في خدمة الأيتام و قياس أثرها من قبل الجهات المتخصصة.وأضاف سموه أن الملتقى الذي يستمر خمسة أيام، يهدف إلى تبادل الخبرات بين العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة وتسويق المبادرات المجتمعية، وعرض أفضل الممارسات التي تقوم بها جمعيات الأيتام في مجال رعاية وتأهيل الأيتام وتصميم مبادرات مجتمعية تسهم في تأهيل وتمكين الأيتام، إضافة إلى الإثراء المعرفي في مجالات الحوكمة و التخطيط و منظومة الاستدامة المالية و قياس الأثر الاجتماعي للمبادرات.وأشار سموه إلى أن الملتقى يصاحبه إقامة عدد من البرامج التدريبية و ورش العمل التي تدعم بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة و تمكين جمعيات الأيتام الناشئة، وذلك بما يسهم في تحقيق روية المملكة ٢٠٣٠ ، و العمل على تعميق أثر القطاع الغير الربحي و رفع مساهمته في الناتج المحلي.// انتهى //14:11ت م0041