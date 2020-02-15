الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بالدمام أمس الأول لقاء لمنسوبي الكلية التقنية المتقاعدين تحت عنوان " لقاء الوفاء للمتقاعدين "، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم وعدد من عمداء الكليات التقنية بالمنطقة ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام ، وذلك بالمخيم الخاص بالكلية .وألقى عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان كلمة أشاد فيها بجهود المتقاعدين منذ إنشاء الكلية، مشيراً إلى أنها بدأت بـ 300 متدرب إلى أن وصلت إلى 6500 طالب متدرب، مستعرضا التخصصات التي درسوا فيها، التي وصلت الآن إلى 16 تخصصاً، مشيراً إلى أن عدد خريجي الكلية وصلوا لأكثر من 20 ألف خريج بتخصصات مختلفة.// انتهى //14:13ت م0042