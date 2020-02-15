بريدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسألتقت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة, بمدينة بريدة , بحضور مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي, وحرم وكيل امارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, اليوم, مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم بنت احمد اليحيا, لبحث أطر التعاون بين اللجنة والمركز في تعزيز تنمية مهارات المرأة بالمنطقة في جميع الجوانب.واستمعت سموها من قبل مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير عن الجوانب التي يقدمها المركز في تنمية مهارات المرأة الثقافية والاجتماعية والأسرية والمادية والمهنية, مبينة على أن المركز يتيح العديد من الفرص الوظيفية للمرأة عبر التطوير المستمر, بالإضافة إلى صندوق الأميرة نوف بنت محمد لدعم المرأة من خلال الدورات التدريبية والورش المهنية المقدمة, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو الأميرة عبير المنديل على ما تقدمه من دعم وتعزيز لجوانب تمكين المرأة بالمنطقة.من جانبها رحبت سمو الأميرة عبير المنديل بالجميع, مشيدة بما يقدمه مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير من دعم وتمكين للمرأة من خلال تدريبها وتعزيز دورها في كافة الجوانب, مؤكدة أهمية تعزيز مثل هذه الجوانب لسيدات الوطن من خلال اتاحة الفرص الوظيفية والتدريبية والثقافية والاجتماعية, مشيرة على ضرورة تعزيز وتنمية أطر التعاون بين اللجنة والمركز لكل ما يهم المرأة بالمنطقة وتطوير قدراتها وتمكينها, مقدمة شكرها لسمو الأميرة جواهر ولكافة منسوبات المركز على مثل هذه المبادرات الخادمة للمرأة, سائلة المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //14:23ت م0044