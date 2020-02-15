الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسحقق فريق التايكوندو بنادي الشباب لقب بطولة التايكوندو للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين بـ (481) نقطة فيما حل فريق الفرع وصيفا بـ (471) نقطة وجاء فريق أبها ثالثاً ب (441) نقطة والسلام رابعاً ب (329) نقطة ، ونال الاتفاق كأس الفريق المثالي و لاعب الفرع جمعان الدوسري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.وعلى صعيد البراعم حقق فريق الهلال كأس البطولة ب (697) نقطة وحل الشباب وصيفاً بـ (470) و العدالة ثالثاً بـ (371)، ووج رابعاً بـ (204) ونال فريق العمران كأس الفريق المثالي، فيما حصل لاعب نادي وج أحمد دغريري على جائزة أفضل لاعب في البطولة .وتوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد زيد الوبران أفضل (3) حكام في البطولة وهم عبدالله آل حشاش وفاضل الدار وعلي جوهر ، داعيا جميع الحكام مواصلة الجهد وتطوير مستواهم الفني .//انتهى//14:33ت م0046