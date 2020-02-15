رياضي / الشباب والهلال أبطالاً للتايكوندو
السبت 1441/6/21 هـ الموافق 2020/02/15 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس
حقق فريق التايكوندو بنادي الشباب لقب بطولة التايكوندو للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين بـ (481) نقطة فيما حل فريق الفرع وصيفا بـ (471) نقطة وجاء فريق أبها ثالثاً ب (441) نقطة والسلام رابعاً ب (329) نقطة ، ونال الاتفاق كأس الفريق المثالي و لاعب الفرع جمعان الدوسري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وعلى صعيد البراعم حقق فريق الهلال كأس البطولة ب (697) نقطة وحل الشباب وصيفاً بـ (470) و العدالة ثالثاً بـ (371)، ووج رابعاً بـ (204) ونال فريق العمران كأس الفريق المثالي، فيما حصل لاعب نادي وج أحمد دغريري على جائزة أفضل لاعب في البطولة .
وتوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد زيد الوبران أفضل (3) حكام في البطولة وهم عبدالله آل حشاش وفاضل الدار وعلي جوهر ، داعيا جميع الحكام مواصلة الجهد وتطوير مستواهم الفني .
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14:33ت م
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