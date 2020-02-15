بريدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأقامت كلية التأهيل الطبي بجامعة القصيم ، مؤخراً ، لقاءاً تعريفياً عن جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ، وذلك من منطلق الشراكة المجتمعية بين جامعة القصيم وجمعية "أسرة".وتخلل اللقاء استعراض ما تشمله الجمعية من وحدات ومراكز وبرامج ، وعرض مرئي تعريفي شامل عنها ، والتعريف بالمبادرات والبرامج والمشاريع التنموية الأسرية التي تستهدفها الجمعية.وشاركت في اللقاء المصلحة والمستشارة الأسرية فاطمة المزيني ، التي بينت مايتضمنه مركز إسعاد للاستشارات التابع للجمعية ، عبر تقديم الاستشارات بالمجالات (الأسرية ، والنفسية، والزوجية )، وكذلك مركز الإصلاح الأسري لمعالجة الخلافات الأسرية ، موضحةً الطريقة المتبعة في حال التقديم لطلب الاستشارة من خلال هذا المركز، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات التي تتبعها جمعية أسرة ، ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية المجتمعية ، وتحقيق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم مثل جمعية أسرة ، والانتقال بمستفيدي الجمعية من الأسر إلى التطوير والتنمية عبر دعمهم وتأهيلهم.وأكد مدير عام جمعية أسرة الدكتور محمد السيف ، من جانبه ، حرص الجمعية على تنظيم مثل هذا اللقاء التعريفي لنشر ماتقوم به الجمعية من خدمات لأفراد الأسرة جميعهم في شتى المجالات الاجتماعية والأسرية ، وتقديم الاستشارات ، مشيراً إلى أنه في نهاية اللقاء يتم تسليم الزوار الحقائب التعريفية والبرشورات عن جميع وحدات ومراكز الجمعية.// انتهى //14:36ت م0047