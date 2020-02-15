الحديدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعايا التكاملية 3,229 مستفيدًا، وعيادة التحصين 18 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 244 فردًا، وعيادة الولادة 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 1,258 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 368 مريضا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,754 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,314 مريضًا، وحقن الإبر واستخدام المغذيات لـ 1,316 مستفيدًا، واستقبل قسم التنويم 15 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.//انتهى//15:27ت م0059