الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسيطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية غدًا أولى برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة الذي يستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية الذي آتى بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي، للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة " إشارتي" ، حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم من باب التكامل وتحقيقا للتعاون كافة التسهيلات في توفير المدربين ، وذلك تفعيلا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في خطاب عُمم على القطاعات الحكومية تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة و العمل على تدريبهم بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة في كافة الجهات الحكومية ليكونوا مختصين باستقبال الصم من المواطنين و المقيمين كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب و المناسب .وأكد الباحص بأن النادي سيمنح الشخص المتكلم بعد إجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم و تكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم حين يطلب منه ذلك في المؤتمرات والفعاليات.ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية باسم أعضاء مجلس إدارة النادي و كافة الصم من الرجال و النساء في المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي ولسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على عظيم الأدوار الكبيرة التي يقدمانها لخدمة النادي ومنسوبيه و تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تقديم مجمل البرامج والأنشطة التي تلبي حاجة الصم بالمنطقة.// انتهى //15:30ت م0060