تبوك 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك , بالتعاون مع كلية التقنية للبنات بتبوك برنامج تدريبي عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات يستهدف النساء, والذي يستمر على مدى 10 أيام ابتداءًمن يوم الأحد الموافق 29 /6 / 1441هـ , وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد العنزي, أن البرنامج والذي يقدم مجاناً يهدف إلى إكساب المتدربات المعارف والمهارات لإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروعات و تأهيل متخصصات في مجالريادة الأعمال و تنمية المنشآت الصغيرة و المتوسطة, و تشكيل فريق معتمد تطوعي مع فريق الاستثمار والاستدامة المالية , و إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع استثمارية للجمعية, مشيراً إلى أن البرنامج سيتناول توضيح مفهوم المشاريع الصغيرة والمقومات الشخصية لرائدة الاعمال و خطة المشروع ودورها في الإعداد للمشروع الصغير و تخطيط الجوانب التسويقية والفنية والمالية للمشروع.ودعا "العنزي" الراغبات في حضور البرنامج والذي ينفذ بالفترة الصباحية بمعدل 4 ساعات يومياً إلى التسجيل عبر موقع الجمعية ، مشيرًا إلى أن البرنامج سيقدم للمتدربة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني ومن وزارة الخدمة المدنية , وشهادة خبرة من الجمعية بعد انهاء متطلبات البرنامج التدريبي مع إمكانية التحاق المتدربة بعد التخرج مع فريق الاستثمار والاستدامة المالية التطوعي الخاص بالجمعية.// انتهى //15:35ت م0061