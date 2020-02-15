المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 15 فبراير 2020م واسرفع معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات وتعيين أعضائه من أصحاب المعالي مديري بعض الجامعات الحكومية والأهلية.وبين السراني، أن الموافقة الكريمة يأتي دعمًا من القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي في المملكة واستمرارا وتأكيدا لما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالتعليم بجميع مستوياته ، منوهًا بالمجلس الذي يرأسه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس شؤون الجامعات الذي سيعمل على تطبيق النظام الجديد للجامعات ويباشر مهامه ضمن اختصاصاته في تيسير العملية التعليمية الجامعية وإقرار سياساتها واستراتيجياتها وإعداد اللوائح والأنظمة التي تمكن الجامعات من أداء مهامها على أكمل وجه، ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها بما يتفق ويتواءم مع رؤية المملكة 2030.وأشاد مدير جامعة طيبة بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي بجميع أذرعها ودعم البحث العلمي والابتكار بجميع الوسائل بقيادة معالي وزير التعليم، مشيرًا إلى أن جامعة طيبة قد حظيت بنصيب وافر من هذا الدعم السخي وتتطلع إلى تحقيق نتائج أكبر ضمن أهدافها وخطتها الاستراتيجية.// انتهى //15:38ت م0062