نجران 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد أمس الأول، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار " معاً- ضد- التنمر" بمتابعة من مدير تعليم المنطقة الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمدارس المنطقة والمكاتب التعليمية التابعة لها.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الفعاليات اشتملت على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد، مُشيراً إلى أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم.//انتهى//15:40ت م0064