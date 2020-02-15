تبوك 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واسأعلن ميناء ضبا استقبال 155 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع شهر يناير الماضي حتى أواخره، بإجمـالي أطنان تجاوزت 241,548 طناً, كما قام الميناء بنقل ما يقارب 18 ألف راكب , و 8344سيارة.وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول الى أعلى مستوى, في إطارجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، وتبلغ المساحة الإجمالية لميناء ضبا 11,250,000 م2، والمساحة المائية للقناة الملاحية 154,800 م3، بينما تبلغ المساحة المائية لحوض الدوران 237,463 م 3، كما تبلغ المساحة المائية للرصيف متعدد الأغراض 89867 م3, ويمتلك الميناء (6) أرصفة بطول 1350 مترًا، وعمق من (10-15) مترًا لسفن الركاب والبضائع العامة والسائبة وخدمات بضائع الدحرجة، ويتضمن أيضًا مناطق تخزين مغطاة بمساحة12,000 م2 .و يُعد الميناء بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميل بحري، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.// انتهى //15:41ت م0065